Минтранс усилил контроль за стройкой аэропортов после проверки Счетной палатой

Минтранс сообщил «Ъ» об усилении контроля за строительством и реконструкцией аэропортов после проверки Счетной палаты ФКУ «Ространсмодернизация». В ведомстве уточнили, что скорректировали отраслевые методики расчета смет «для исключения двусмысленности корректировки цен контрактов», а заказчикам рекомендовали перепроверять «гарантии финансовой добросовестности» подрядчиков.

Министерство также начнет обмениваться данными с ФНС и самостоятельно выявлять рисковые компании. Контроль распространится и на концессионные проекты, финансируемые за счет инфраструктурного сбора.

Инфраструктурный сбор с авиакомпаний должен заработать с 1 марта 2026 года — 150 руб. с пассажира в первый год с последующей индексацией. Средства будут направляться на компенсацию затрат концессионеров. В планах — модернизация 28 аэродромов до 2030 года.

Из почти 311 млрд руб., выделенных «Ространсмодернизации» на транспортные проекты, 204,4 млрд пришлись на аэродромы. В срок в полном объеме завершены работы лишь по шести объектам. Аудиторы указали на низкое качество проектной документации, срывы сроков, банкротства подрядчиков, удорожание реконструкций аэропортов Магнитогорска, Благовещенска, Грозного совокупно на 4,1 млрд руб. и необоснованный рост цен контрактов почти на 500 млн руб. Также выявлены схемы обналичивания и вывода за рубеж более 25 млрд руб.

В Минтрансе сообщили, что недобросовестные подрядчики уже получают требования о возврате средств: «Откажутся или проигнорируют — будем взыскивать через суд в полном объеме». Материалы по ряду объектов направлены правоохранителям.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инфраструктурный облет».