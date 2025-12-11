Инфраструктурный облет

Как выяснил “Ъ”, Минтранс усилит контроль над ценообразованием строительных и ремонтных работ аэропортовой инфраструктуры. Меры последовали за проверкой Счетной палаты, выявившей многомиллиардные нарушения с удорожанием контрактов и срывом сроков. Распространится мониторинг и на будущие проекты частных холдингов за счет инфраструктурного сбора. В отрасли полагают, что это может усилить нагрузку на бизнес и отпугнуть добросовестных подрядчиков, но эксперты считают опасения преувеличенными.

Минтранс ужесточает контроль над строительством и реконструкцией аэропортовой инфраструктуры по итогам проверки Счетной палатой Федерального казенного учреждения «Ространсмодернизация». Как рассказали “Ъ” в министерстве, в отраслевых актах поменяли формулировки в методике расчета смет «для исключения двусмысленности корректировки цен контрактов». Кроме того, рекомендовано заказчикам перепроверять наличие «гарантий финансовой добросовестности» подрядчика. Минтранс также начнет обмениваться данными с ФНС и самостоятельно выявлять проблемных подрядчиков. Как уточнил собеседник “Ъ”, контролироваться будут и работы в рамках концессионных соглашений за счет инфраструктурного сбора, поскольку их реализация происходит в рамках нацпроекта.

Инфраструктурный сбор с авиакомпаний для реконструкции аэродромов по концессии должен появиться с 1 марта 2026 года. В первый год действия он составит 150 руб. с пассажира и будет индексироваться на размер инфляции и на корректирующий коэффициент в случае увеличения расходов на строительство. Структура Росавиации будет распределять собранные средства на компенсацию затрат концессионера на строительство. В рамках концессий планируется модернизация 28 аэродромов до 2030 года.

В начале декабря Счетная палата (СП) опубликовала итоги проверки расходов на строительство транспортной инфраструктуры в 2021–2025 годах. За этот период ФКУ «Ространсмодернизация» получило из бюджета почти 311 млрд руб. на 108 проектов в сфере транспорта. Более 204,4 млрд из этой суммы выделялось на 44 объекта аэродромной инфраструктуры. В срок в полном объеме были выполнены работы только по шести — в аэропортах Белая Гора, Депутатский, Вилюйск, Хандыга, Сангар, Усть-Камчатск.

Срыв сроков по остальным проектам аудиторы объяснили неудовлетворительным качеством проектной документации, низкими темпами работ и банкротством подрядных организаций.

Некачественная проектная документация также привела к удорожанию контрактов на реконструкцию аэропортов Магнитогорска, Благовещенска, Грозного совокупно более чем на 4,1 млрд руб. При этом заказчик работ не обращался за возмещением ущерба к проектировщикам в тех случаях, когда недостатки в документации влияли на стоимость и объемы работ, указано в отчете. В семи аэропортах СП выявила необоснованное увеличение цен госконтрактов, оценив общий ущерб бюджету почти в 500 млн руб. Также аудиторы обнаружили при анализе цепочки субподрядчиков операции по обналичиванию и выводу за рубеж более чем 25 млрд руб. через контрагентов, а 2,4 млрд руб. были направлены на созданные компании, ликвидированные сразу после получения средств.

Как сообщили “Ъ” в Минтрансе, по ряду контрактов с недобросовестными подрядчиками решения о расторжении уже приняты. Каждому из них направлены требования о немедленном возврате средств в бюджет: «Откажутся или проигнорируют — будем взыскивать через суд в полном объеме». По отдельным объектам, где есть признаки правонарушений, материалы переданы правоохранителям. В министерстве добавили, что проводят точечную ревизию «каждого проблемного контракта прошлых лет», выдали «Ространсмодернизации» поручения по устранению каждого нарушения и намерены «защитить отрасль от недобросовестных подрядчиков».

Усиление контрольных мер собеседники “Ъ” в аэропортовой отрасли считают правильным решением в отношении госзаказчика, но избыточным для частных инвесторов. «Дополнительная отчетность и контроль отнимают наиболее ценные ресурсы бизнеса: время сотрудников, что может негативно сказаться на общих сроках проведения работ»,— полагает один из источников в “Ъ” в аэропортовом холдинге. По мнению другого собеседника “Ъ”, требование предоставлять «сбор дополнительных доказательств своей состоятельности» может создать излишнюю нагрузку на добросовестных подрядчиков и снизить количество готовых работать на аэродромных объектах компаний. Деятельность аэропортового бизнеса, по его словам, строится на выборе наиболее оптимальных решений и прозрачных схемах работы с партнерами, а «кошмарение подрядчиков» только стимулирует рост цен на стройматериалы.

Сергей Александровский, гендиректор «Аэрофлота», в интервью “Ъ” в июне 2025 года: «Пассажир платит за любые расходы, которые несет авиакомпания».

Административная нагрузка на инвесторов действительно возрастет, но не должна носить критический характер, полагает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Но эксперт считает, что заказчикам стоит тщательно собирать доказательную базу по ценообразованию своих контрактов, особенно при изменении их стоимости в ходе работ, чтобы впоследствии быстро и обоснованно выстраивать диалоги с аудиторами СП или с Минтрансом.

Две ключевые проблемы, на которые указала СП,— это низкое качество разработки проектно-сметной документации, в том числе в сметной части, которое приводит к росту стоимости работ, и недостатки качества и организации непосредственно строительных работ, отмечает он. Они носят системный характер, но у частных инвесторов гораздо выше мотивация и квалификация, чтобы «вытащить максимум» из проектировщиков и строителей. Третья проблема заключается в неэффективном взаимодействии госзаказчика с операторами аэропортов в рамках инвестпроектов, но она эффективно преодолевается концессионным механизмом, полагает эксперт.

Пересмотр цен контрактов из-за удорожания себестоимости материалов, по мнению Андрея Крамаренко, неизбежен до тех пор, пока не будут изменены подходы к определению реалистичного прогноза отраслевой инфляции. «Реальный уровень инфляции в строительном секторе сегодня существенно отличается от тех прогнозов, которые предоставляются Минэкономики и Минстроем и используются проектировщиками»,— говорит он. Неопределенность в определении отраслевой инфляции, по словам эксперта, нерешаемая проблема для госзаказчика, но в случае концессионных соглашений она нивелируется предусмотренной в механизме ежегодной индексацией сбора.

Опасения же по поводу оттока подрядчиков из сектора аэродромного строительства Андрей Крамаренко также считает преувеличенными. По словам другого собеседника “Ъ” в экспертном сообществе, в условиях замедления темпов роста строительной индустрии готовность инвесторов и государства финансировать аэродромы сегодня выгодно отличает этот сектор от прочих и «без исполнителей не останется ни госзаказчик, ни холдинги».

Айгуль Абдуллина