Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), обвиняемый в мошенничестве и легализации имущества, в суде сообщил, что 28 ноября на предпринимателя Тимура Миндича совершили покушение. По словам Коломойского, в итоге тот остался жив.

«Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранили домработницу, покушение провалилось, потому что они перепутали дом»,— заявил Игорь Коломойский в зале суда, видео с заседания опубликовали украинские СМИ. Раскрыть детали он пообещал на следующих заседаниях.

В посольстве Украины в Израиле заявили , что не обладают информацией о покушении. Источник издания «Страна.ua» в окружении Тимура Миндича опроверг сообщения о покушении и рассказал, что жизни бизнесмена ничто не угрожает.

Тимур Миндич — один из совладельцев студии «Квартал 95» и бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского. В ноябре он стал фигурантом уголовного дела о масштабной коррупционной схеме с откатами в сферах энергетики и обороны страны. Незадолго до того, как в его доме провели обыск, он покинул Украину, где теперь объявлен в розыск. Украинские СМИ писали, что бизнесмен поехал в Израиль.

Лусине Баласян