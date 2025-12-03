Счетная палата РФ выявила миллиардные нарушения в работе Ространсмодернизации

На 85% объектов, которые строились или реконструировались по заказам ФКУ «Ространсмодернизация» Минтранса РФ, выявлены задержки сроков сдачи. Работы проводились в 2021—2025 годах на объектах воздушного, морского, речного и железнодорожного транспорта, их стоимость суммарно превышает 311 млрд руб. Об этом сообщила Счетная палата РФ (СП).

СП по итогам аудита констатирует, что средства расходовались «недостаточно экономно», бюджетные ресурсы использовались с нарушениями и недостатками. В проверяемый период первоначально планировалось завершить мероприятия по 65 объектам, однако по 57 объектам сроки были сдвинуты. Самая длительная сдвижка отмечена на объектах инфраструктуры Мурманского транспортного узла, где сдачу перенесли на 11 лет — с 2015 года на декабрь 2026 года.

Проверяющие отдельно отметили необоснованное завышение цен 11 госконтрактов на 1,9 млрд руб. Также выявлены «подозрительные операции» на 25,3 млрд руб. Средства направлялись контрагентам первого и второго платежного уровня, деятельность которых связана с организациями «непосредственно проводящими подозрительные операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, а также по иным основаниям».

С 2022 года Ространсмодернизация выполняет функции госзаказчика по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры. В 2025 году ей переданы объекты, ранее бывшие в ведении Росавиации и Росморречфлота.

Эрнест Филипповский