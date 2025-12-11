Глава ВАРПЭ: из-за антироссийских санкций в Европе сокращается выпуск рыбы

Чиновники Евросоюза и США, вводя после февраля 2022 года санкции в отношении российского рыбопромышленного комплекса, пытались завести ее «за колючую проволоку, но они этого не достигли и не достигнут», заявил в интервью “Ъ” президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, промышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В отношении рыбопромышленных компаний России западные государства за три с лишним года ввели разнонаправленные санкции. Некоторые страны полностью запретили экспорт российской рыбопродукции, некоторые — экспорт рыбопродукции, произведенной в третьих государствах из российских уловов, другие закрыли свои порты для межрейсового технического обслуживания российских судов, констатирует Герман Зверев. По его словам, ряд стран пошли еще дальше и дали своим предприятиям указания отказаться от исполнения контрактов по поставке уже оплаченного российской стороной оборудования.

Однако многие ограничения, как заявил господин Зверев, «вернулись бумерангом к их авторам». Он ссылается на доклад, сделанный в ноябре 2025 года Европейской ассоциацией рыбопереработчиков (Seafood Europe), где говорится, что в текущем году объем рыбопереработки в Европе сократится на 10% год к году. По итогам 2024 года фиксировалось снижение на такой же процент. Сказываются рост цен, дефицит сырья, разрыв производственных и логистических цепочек. Все это продиктовано экспортными ограничениями в отношении России, введением пошлин. «Наша продукция подорожала, и этим воспользовались конкуренты из США,— поясняет Герман Зверев.— В 2024 году они увеличили свои поставки в Европу в полтора раза, до 374 тыс. тонн, также повысив цены. В некоторых сегментах рыбного рынка Европы возник риск формирования монополии».

Подробнее о взаимоотношениях рыбопромышленников России с западными конкурентами — в интервью Германа Зверева для “Ъ”.

Александра Мерцалова