Ударный финиш «Зенита»

ФК «Зенит» обыграл «Акрон» 2:0 в состоявшемся на «Газпром Арене» матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Победа продлила беспроигрышную серию сине-бело-голубых до 14 игр и позволила им подняться на первое место. Останется ли команда Сергея Семака там до возобновления турнира зимой, зависит от того, как сегодня сыграют ее соперники.

Именно матч против «Акрона», а также «Крыльев Советов» на финише прошлого года стали для петербуржцев черной меткой. Они тогда уступили дома со счетом 1:2 и 2:3, и этих очков «Зениту» потом не хватило, чтобы сохранить за собой титул по итогам сезона.

Сейчас в роли «Крыльев» выступила другая команда с Волги — «Рубин». Ее петербуржцы обыграли дома со счетом 1:0 в предыдущем туре. И надо было побеждать тольяттинский «Акрон», чтобы выходить на первое место и отправляться в отпуск в хорошем настроении. Но непростая это задача — выиграть у «Акрона». Ведь за него играет форвард Артем Дзюба, раньше выступавший за «Зенит». Он и в прошлом сезоне забил сине-бело-голубым на «Газпром Арене». И в этом мог принести своей команде победу в домашней игре, но не реализовал 11-метровый на последних минутах: соперники разошлись в Самаре 1:1.

На этот раз «Зениту» повезло. Уже на 14-й минуте судья отправил «отдыхать» румынского защитника гостей Йонуца Неделчару. Тот ударил локтем в лицо Педро, вырывавшегося на оперативный простор. Судьи рассмотрели момент на мониторах и решили, что это «фол последней надежды», то есть «явное лишение возможности забить гол». Хотя касание локтя игрока «Акрона» и лица футболиста «Зенита» было случайным. Таковы современные трактовки моментов.

После этого хозяева минут 15 перекатывали мяч туда-сюда, а потом Жерсон взял и ударил по воротам с дальней дистанции. Мяч залетел в ближний угол. Зрители до того удивились, что кто-то из «Зенита» может нанести дальний удар (обычно мяч разыгрывается «до верного» или идет передача в штрафную верхом), что даже не сразу поверили, что можно праздновать. Еще больше они удивились, когда поняли, что мяч отправил сетку Жерсон: до этого он отличился только в игре Кубка России. И вообще не всегда попадал в стартовый состав. Бразилец, купленный летом у «Фламенго» за 25 млн евро, решил напомнить о себе в последней игре года. Недаром же, когда он только приехал в Петербург, его прозвали Джокером.

А еще через десять минут «Зенит» хитро разыграл штрафной с левого фланга. Педро прострелил в штрафную, Ванья Дркушич и Жерсон сделали «блоки» своим оппонентам, и набежавший Луис Энрике переправил «щекой» мяч в дальний угол. «Зенит» повел до перерыва 2:0, и дальше удержать победу было делом техники.

Во втором тайме волжане пошли вперед: терять им было нечего. У хозяев появилось пространство на чужой половине поля. Сергей Семак, главный тренер «Зенита», выпустил на поле скоростных игроков: Максима Глушенкова, Андрея Мостового. Последний забил два гола, проявив свои бомбардирские качества, но их отменили из-за офсайдов. По этой же причине судьи не засчитали гол, который забил Александр Соболев: в этой ситуации во «вне игры» забежал Глушенков. Сам Максим тоже мог забить, но мяч не шел в ворота. А вот игрокам «Акрона» удалось нанести два опасных и точных удара из законных позиций, автором одного из них стал Дзюба. И в обоих случаях «Зенит» выручил голкипер Денис Адамов, отразивший мяч в прыжках.

В итоге счет так и не изменился — 2:0. Это означало, что «Зенит» выходит на первое место в турнирной таблице и может завершить год «зимним чемпионом». После победы над «Акроном» команда Сергея Семака опережает на два очка «Краснодар», на три — ЦСКА. Сегодня эти команды встретятся между собой в Краснодаре, и в случае ничьей «Зенит» не потеряет первую строчку.

Надо сказать, что концовку первой части сезона петербуржцы провели ударно. Одержали три победы подряд, не пропустив ни одного гола. Успех в матче с «Акроном» продлил их беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей. На этом этапе — в 18 турах — команда Семака потерпела всего одно поражение: в Грозном от «Ахмата» (0:1). Случилось это еще в августе. Как результат, место в лидерах по итогам года.

Чемпионат России возобновится в конце зимы. До этого игроки «Зенита» будут гулять в отпуске. К тренировкам они по традиции приступят в середине января.

Кирилл Легков