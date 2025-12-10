В Анапе объявили новый конкурс по отбору кандидатов на должность мэра
Городской совет Анапы назначил повторный конкурс на отбор кандидатов на должность главы города. Об этом сообщает «Бизнес ФМ Кубань». Прошлый конкурс признали несостоявшимся из-за нехватки кандидатов.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
Прием документов от потенциальных кандидатов стартует 12 декабря, он будет проходить в течение месяца. Завершение конкурса объявлено на 26 января.
Предыдущий конкурс на должность мэра Анапы проходил с 17 сентября. В рамках регламента должно было поступить не менее двух заявлений от кандидатов.
Обязанности главы Анапы временно исполняет Светлана Балаева. Должность остается вакантной с июня 2025 года, когда по собственному желанию полномочия сложил экс-мэр курорта Василий Швец.