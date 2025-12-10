ЕС предусмотрел возможность временного отказа от запрета на импорт газа из РФ

Любая из стран Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт газа из России, если объявит чрезвычайную ситуацию. Это указано в проекте регламента, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Страны ЕС смогут закупать российский газ по краткосрочным контрактам и только «для урегулирования кризиса». Разрешение будет действовать максимум четыре недели, однако его можно продлить, если условия чрезвычайной ситуации сохраняются.

Исключение на импорт российского газа при объявлении ЧС сможет активировать Еврокомиссия. Она должна будет информировать Европарламент и Совет ЕС о приостановлении запрета на импорт газа из России, следует из документа. Там указано, что решение об исключении в запрете на импорт сырья Евросоюз принял «в рамках общего компромисса».

Сегодня ЕС утвердил план по прекращению импорта российского газа. Теперь документ должен утвердить Европарламент — голосование должно пройти на следующей неделе. После план должны одобрить министры стран Евросоюза. Собеседники агентства Reuters ожидают, что документ примут большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии.

Предварительного соглашения о запрете на поставки российского газа Совет Евросоюза достиг 3 декабря. Предполагается, что ЕС откажется от импорта сжиженного природного газа (СПГ) с конца 2026 года, от трубопроводного газа — осенью 2027-го.