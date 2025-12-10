Ланьков: взгляды Южной Кореи на ядерное оружие постепенно меняются

Профессор Университета Кукмин востоковед-кореевед Андрей Ланьков в интервью «Ъ» заявил, что политическая элита Южной Кореи постепенно меняет отношение к перспективам разработки ядерного оружия. Прежде считалось, что в нем нет необходимости, но теперь возрастающая неопределенность международной ситуации подталкивает Сеул к переосмыслению ядерного курса, заметил эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Университета Кукмин востоковед-кореевед Андрей Ланьков

Фото: Telegram-канал Андрея Ланькова Профессор Университета Кукмин востоковед-кореевед Андрей Ланьков

Фото: Telegram-канал Андрея Ланькова

«Растут сомнения в надежности американских гарантий, в том числе из-за заявлений и политики Дональда Трампа. Все большее беспокойство в Сеуле вызывает ядерная программа Пхеньяна. Стало ясно, что Северная Корея уже не откажется от ядерного оружия»,— сказал Андрей Ланьков в интервью корреспонденту «Ъ» Ярославу Фокину.

В этой связи кореевед привел в пример разработку Северной Кореей тактического ядерного оружия. «В случае успеха этой программы количественное и качественное превосходство южнокорейских вооруженных сил будет нивелировано, — сказал Андрей Ланьков. Он отметил, что одновременно межконтинентальные баллистические ракеты КНДР «могут окончательно подорвать решимость Вашингтона вмешаться в гипотетический конфликт на Корейском полуострове». Возможность такого сценария подталкивает Сеул к переосмыслению ядерного курса, заключает эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте «Ъ».

Ярослав Фокин