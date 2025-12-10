«В Южной Корее опасаются, что США не будут рисковать Сан-Франциско, чтобы спасти Сеул»

США в ноябре поддержали стремление Южной Кореи расширить возможности по обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива в мирных целях. Страны также договорились о строительстве Сеулом первой атомной подводной лодки. На этом фоне в Южной Корее вновь оживилась полемика о необходимости обретения страной ядерного оружия. О перспективах южнокорейской ядерной программы профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков рассказал в интервью корреспонденту “Ъ” Ярославу Фокину.

— Сейчас между США и Республикой Корея действует «Соглашение 123», которое значительно ограничивает возможности Сеула по обогащению и переработке ядерного топлива. Как вы считаете, будет ли соглашение пересмотрено? Если будет, то до каких пределов, на ваш взгляд, могут быть расширены полномочия Сеула в этой сфере?

— Южная Корея надеется на существенный пересмотр соглашения. Оно было заключено еще в конце 1970-х годов, когда в стране шли работы по созданию ядерного оружия. Этот проект вызывал крайнее беспокойство у Вашингтона, и США не только добились его свертывания, но и организовали целую систему запретов, которые сделали создание ядерного оружия в Южной Корее практически невозможным. «Соглашение 123» стало ключевым элементом в этой системе.

Вместе с тем в отношении Японии — другого младшего союзника США — подобных ограничений нет. Поэтому Южная Корея надеется пересмотреть условия хотя бы до уровня, который зафиксирован в американо-японских соглашениях. В частности, не исключено, что будут получены возможности по переработке тепловыделяющих элементов, работать с которыми сейчас южнокорейцам запрещено.

— США также поддержали стремление Сеула получить атомные подводные лодки (АПЛ). Дональд Трамп уже заявил, что они будут строиться на верфях в США, тогда как Южная Корея предпочла бы наладить производство у себя. Насколько принципиален для Сеула вопрос о производстве лодок на своей территории?

— Я думаю, что этот вопрос не очень принципиален. Конечно, Сеул попытается договориться о производстве подлодок на своей территории, о чем уже заявил, например, советник по национальной безопасности Южной Кореи.

Однако я бы не придавал чрезмерного значения страстям вокруг южнокорейских атомных подлодок. Дело в том, что для задач, стоящих перед южнокорейским флотом, АПЛ попросту не являются необходимостью. Их преимущества перед дизель-электрическими подводными лодками (ДЭПЛ.— “Ъ”) — большие радиус действия и автономность. Однако зона интересов Южной Кореи — это прилегающие к Корейскому полуострову моря, где эти факторы непринципиальны. Для меня остается не вполне ясным, почему в Сеуле так увлеклись этой идеей. Возможно, основную, если не единственную, роль играет фактор национального престижа.

Важно также понимать, что вопрос об атомных подлодках не связан с темой возможного южнокорейского атомного проекта. В той же КНДР ядерные баллистические ракеты успешно размещаются на модернизированных ДЭПЛ.

— На прошлой неделе президент Ли Чжэ Мен отверг призывы создать собственное ядерное оружие. Часть южнокорейского истеблишмента, однако, придерживается иной позиции. Как вы оцениваете вероятность того, что Южная Корея в перспективе решится на разработку ядерного оружия? От каких факторов во внутренней и внешней политике это будет зависеть?

— Особенность Южной Кореи заключается в том, что уже долгое время большинство ее граждан поддерживает идею создания собственного ядерного оружия. Сейчас, согласно опросам, число ее сторонников составляет около 60–70% населения. Мало в какой другой неядерной стране можно найти сравнимый уровень поддержки.

При этом до недавнего времени южнокорейская политическая элита относилась к идее создания ядерного оружия скептически, считая ее ненужной и вредной. Ненужной — потому что и левые, и правые силы были уверены, что американский «ядерный зонтик» обеспечивает безопасность страны. Вредной — потому что попытки создать ядерное оружие могли резко ухудшить отношения Сеула с ключевыми политическими и экономическими партнерами и поставить страну под угрозу международных санкций.

Южная Корея к санкциям очень уязвима, так как зависима от международной торговли. Введение санкционного режима могло бы привести к падению уровня жизни населения и, как следствие, поражению на выборах проядерного правительства.

Однако сейчас в отношении южнокорейской элиты к ядерному оружию наблюдается сдвиг. Как правые, так и левые все больше обеспокоены неопределенностью нынешней международной ситуации. Растут сомнения в надежности американских гарантий, в том числе из-за заявлений и политики Дональда Трампа.

Все большее беспокойство в Сеуле вызывает ядерная программа Пхеньяна. Стало ясно, что Северная Корея уже не откажется от ядерного оружия. Более того, в Южной Корее опасаются, что Пхеньян, который к 2015 году достиг достаточного для обороны ядерного потенциала, постепенно переходит к производству наступательных вооружений.

В частности, КНДР разрабатывает тактическое ядерное оружие. В случае успеха этой программы количественное и качественное превосходство южнокорейских вооруженных сил будет нивелировано. Кроме того, созданные Пхеньяном межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достигать территории США, могут окончательно подорвать решимость Вашингтона вмешаться в гипотетический конфликт на Корейском полуострове. В Южной Корее опасаются, что США не будут рисковать Сан-Франциско, чтобы спасти Сеул.

Такой сценарий вовсе не обязательно станет реальностью, однако сама его возможность подталкивает Сеул к переосмыслению ядерного курса.

— Как к возможности развития южнокорейской ядерной программы относятся в США?

— В США, разумеется, существуют опасения, что смягчение ограничений на обогащение урана и переработку топлива может со временем подтолкнуть Сеул к созданию собственного ядерного оружия. Готов ли Вашингтон с этим мириться — сложный вопрос. В окружении Дональда Трампа есть люди, которые не возражают против такого развития событий. Такой же позиции, видимо, придерживается и сам президент. Однако в целом в американском истеблишменте по-прежнему доминируют сторонники нераспространения. Они считают, что появление новых ядерных держав, даже если эти державы — американские союзники, нарушает долгосрочные интересы США. Однако исходя из собственного многолетнего опыта наблюдения за ситуацией и разговоров как с академическими работниками, так и с дипломатами, я бы отметил, что в этом вопросе позиция США постепенно смягчается.

— В качестве альтернативы обсуждается также возможность подойти к порогу создания ядерного оружия, но пока не переступать его. Как бы Вы оценили вероятность принятия Сеулом такой политической линии?

— Такая линия действительно может восприниматься руководством Южной Кореи как наиболее разумная. С одной стороны, опасения в связи с северокорейской ядерной программой и сомнения в «ядерном зонтике» США заставляют Сеул искать дополнительные гарантии безопасности. С другой стороны, открытая разработка ядерного оружия была бы явным вызовом международному сообществу. Южная Корея, зависимая от международной торговли, не может себе это позволить без крайней необходимости. Поэтому многие в Сеуле могут видеть приближение к «ядерному порогу» как компромисс, который при необходимости позволит быстро перейти к обладанию ядерным оружием.