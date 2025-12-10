Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с РФ

Правительство Финляндии рассматривает возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в районе города Иматра на юго-востоке страны, вблизи границы с Российской Федерацией. Об этом сообщил премьер-министр Петтери Орпо, передает Yle.

Инициатива обусловлена сложной экономической ситуацией в регионе. По мнению Петтери Орпо, создание ОЭЗ может стать одним из способов ее улучшения. Он подчеркнул, что само по себе учреждение зоны не гарантирует положительных изменений, но готов рассмотреть «смелые предложения» по ее функционированию.

В качестве возможных мер поддержки рассматриваются варианты снижения налоговой нагрузки для предприятий, работающих на территории ОЭЗ, а также разработка программ стимулирования туристической отрасли. Окончательное решение о создании экономической зоны будет принято правительством Финляндии.

В ноябре господин Орпо допустил частичное открытие границы с Россией. С 2023 года Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это массовым пропуском мигрантов из третьих стран, что считают «гибридными атаками» со стороны России. В апреле 2024 года правительство объявило, что граница с РФ останется закрытой «вплоть до дальнейшего уведомления».