Офицерам беспилотных войск ВСУ заочно дали пожизненное за удар по курскому пляжу

2-й Западный окружной военный суд заочно признал виновными в совершении терактов командиров двух батальонов войск беспилотных систем ВСУ: лейтенанта Никиту Зеленко и капитана Дмитрия Коляду. Их приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили в Главной военной прокуратуре.

По версии следствия, украинские офицеры причастны к удару беспилотников по городскому пляжу в Курске 8 июля 2025 года. Суд установил, что фигуранты запустили два БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими шариками. В результате погибли четыре человека, шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Среди погибших были пятилетний мальчик, а также старший сержант Росгвардии, прибывший для эвакуации отдыхающих. Осужденные объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.

Никита Черненко