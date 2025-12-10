Ланьков: позиция США по ядерному оружию Южной Кореи постепенно смягчается

Профессор Университета Кукмин востоковед-кореевед Андрей Ланьков в интервью «Ъ» заявил, что в Соединенных Штатах постепенно смягчается некогда жесткая позиция по возможной разработке Южной Кореей ядерного оружия. Сторонники нераспространения, однако, пока по-прежнему доминируют.

«В США, разумеется, существуют опасения, что смягчение ограничений на обогащение урана и переработку топлива может со временем подтолкнуть Сеул к созданию собственного ядерного оружия. Готов ли Вашингтон с этим мириться — сложный вопрос», — сказал Андрей Ланьков в интервью корреспонденту «Ъ» Ярославу Фокину.

По словам эксперта, в целом в американском истеблишменте по-прежнему превалирует мнение, что необходимо сохранять режим нераспространения, поскольку это отвечает долгосрочным интересам США.

В то же время эксперт отметил, что положение дел меняется. «Исходя из собственного многолетнего опыта наблюдения за ситуацией и разговоров как с академическими работниками, так и с дипломатами, я бы отметил, что в этом вопросе (создания Сеулом ядерного оружия. — “Ъ”) позиция США постепенно смягчается», — сказал Андрей Ланьков. Он привел в пример республиканскую администрацию: «В окружении Дональда Трампа есть люди, которые не возражают против такого развития событий. Такой же позиции, видимо, придерживается и сам президент».

Ярослав Фокин