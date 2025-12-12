Для спасения Стаса Госсена не хватает 887 580 руб.

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Стас перенес острое воспаление спинного мозга. Сейчас у него остаются проблемы с ходьбой, выносливостью. Мальчику необходимо восстановительное лечение. Специалисты нашего центра будут работать над расширением двигательных возможностей и тренировкой самостоятельного передвижения, увеличением выносливости и равновесием в положении стоя и сидя. Стас станет более самостоятельным и адаптированным к внешней среде».

Стоимость восстановительного лечения 1 221 580 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 887 580 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Стаса Госсена, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Стаса — Светланы Александровны Поповой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).