Прирожденный вратарь
Одиннадцатилетнего мальчика спасет реабилитация
Стас Госсен живет в Улан-Удэ с мамой и старшим братом. В прошлом году мальчик неожиданно тяжело заболел: перенес воспаление спинного мозга, ноги парализовало. После гормональной терапии и курса реабилитации Стас начал ходить, но полностью восстановить чувствительность ног пока не удалось, мальчику очень трудно держать равновесие. Необходимо продолжить восстановительное лечение. Стасу готовы помочь специалисты московского реабилитационного центра «Преодоление». Но стоит лечение больше миллиона рублей — деньги для мамы Стаса неподъемные.
Как-то летом Стас попытался хоть немного погонять мяч и понял, что никак не получается — ноги не слушаются
Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ
Для мальчишек футбол — это не просто игра, беготня по полю, мячи и голы. Это про первую дружбу, чувство команды, ответственность, умение радоваться победам и принимать поражения.
— Футбол — вся моя жизнь! — говорит Стас.
Когда мама Светлана привела его, семилетнего, в секцию, тренер сказал: «Ну посмотрим, что получится». Сначала он ставил мальчика на разные позиции — и защитника, и нападающего, а однажды поставил на ворота. И сразу стало ясно: Стас — прирожденный вратарь. А вратарю требуются качества, которые нечасто встретишь в одном человеке. Нужно быть смелым и решительным, но при этом спокойным и уверенным, не падать духом из-за ошибок, но и не забывать о них, делать выводы. Все это есть у Стаса, и все это он умеет.
— Я очень редко ходила на матчи,— признается Светлана.— Мне просто страшно было смотреть, как команда соперников несется, прорывается к воротам, а там стоит мой Стас — такой маленький... и такой сильный!
Если бы мальчик не был сильным, сложно сказать, как бы он справился с тем, что однажды вдруг перестал ходить. Еще вчера были соревнования в Иркутске, Анапе и даже в Москве. Несколько раз Стас был признан лучшим вратарем. И вдруг — боль и неподвижность, инвалидная коляска. Мальчик заболел неожиданно и очень тяжело.
— Это случилось в этом году, в феврале. Как-то вечером сын пожаловался на боль в спине и покалывание в правой ноге. А на следующий день позвонил из школы и сказал, что не чувствует правую ногу,— вспоминает Светлана.— Стаса на скорой отвезли в больницу, и, пока везли, его парализовало от груди и ниже, двигались только руки.
После обследования мальчику поставили диагноз «острое воспаление спинного мозга» и начали гормональную терапию. Она дала результаты: Стас смог, хоть и с трудом, самостоятельно передвигаться, но правую ногу по-прежнему не чувствовал. Летом он прошел курс реабилитации, после которой стал ходить намного лучше и даже подниматься по лестнице, но ему тяжело держать равновесие, мальчик быстро устает.
Из-за гормональной терапии Стас сильно поправился и очень из-за этого переживал. Как-то летом он попытался хоть немного погонять мяч и понял, что никак не получается — ноги не слушаются, особенно правая. Ему стало просто до слез обидно.
— Сын смотрел на других мальчиков, которые играли в футбол во дворе, и на глазах у него были слезы, но он удержался, не заплакал,— вспоминает Светлана.— Ему грустно не только без любимой игры, но и без друзей, без команды.
Вся его команда сейчас — это мама, старший брат Артем и кошка Сима, которую когда-то подобрали на улице. Но, как настоящий вратарь, он свою команду поддерживает и не дает ей раскисать. Неудача сегодня не повод сдаваться, завтра будет лучше — так он считает.
— Стас очень хочет восстановиться, упрямо ходит по километру в день, но часто падает. У него разбиты в кровь коленки, приходится их бинтовать, но останавливаться он не намерен,— говорит Светлана.
В реабилитационном центре «Преодоление» мальчику готовы помочь. Специалисты центра считают, что Стас снова научится держать равновесие и двигаться уверенно и активно. Для дальнейшего восстановления ему нужно пройти два курса реабилитации. Вот только стоят они дорого — таких денег у мамы Стаса нет.
Без нашей помощи мальчику не справиться. И оставлять его на половине пути никак нельзя. Давайте поможем Стасу снова научиться хорошо ходить, а когда-нибудь он, может быть, снова встанет на ворота. Хотя бы в дворовой команде друзей. Вратарь — это не профессия, а призвание, а Стас — прирожденный вратарь.
Для спасения Стаса Госсена не хватает 887 580 руб.
Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Стас перенес острое воспаление спинного мозга. Сейчас у него остаются проблемы с ходьбой, выносливостью. Мальчику необходимо восстановительное лечение. Специалисты нашего центра будут работать над расширением двигательных возможностей и тренировкой самостоятельного передвижения, увеличением выносливости и равновесием в положении стоя и сидя. Стас станет более самостоятельным и адаптированным к внешней среде».
Стоимость восстановительного лечения 1 221 580 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 887 580 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Стаса Госсена, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Стаса — Светланы Александровны Поповой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
