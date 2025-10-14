«Росхим» инвестирует 34,6 млрд рублей в завод аминокислот в Ростовской области

Завод глубокой переработки зерна «Донбиотех» в Волгодонске Ростовской области выпустит первые партии продукции во втором полугодии 2027 года, а вторая очередь предприятия заработает не ранее 2028 года. Об этом сообщил «Эксперт-Юг» со ссылкой на пресс-службу АО «Росхим».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мощность предприятия составит 90 тыс. тонн двух форм L-лизина в год. Первая очередь комплекса будет перерабатывать 250 тыс. тонн пшеницы ежегодно и выпускать сульфат и моногидрохлорид L-лизина, пшеничную кормовую добавку и глютен. Завод обеспечит производство до 40,5 тыс. тонн лизина моногидрохлорида, который ранее полностью завозился в Россию из-за рубежа»,— говорится в ответе компании.

Комплекс в Волгодонске начали возводить в 2010 году. Инвестором выступал донской бизнесмен Вадим Варшавский, позднее ставший фигурантом уголовного дела. Первоначальный объем вложений оценивался в 7 млрд руб., однако впоследствии стоимость проекта выросла до 32 млрд руб.

АО «Донбиотех» прошло процедуру банкротства. В 2023 году акции завода на торгах приобрело АО «Росхим». Компания намерена инвестировать 34,6 млрд руб. в строительство комплекса по выпуску аминокислот.

Валентина Любашенко