В Гулькевичском районе Кубани водитель погиб при возгорании автомобиля

ДТП со смертельным исходом произошло в Гулькевичском районе на автодороге Чаплыгин — Пушкинская — Соколовская. По данным Госавтоинспекции Кубани, водитель погиб после возгорания автомобиля.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил начальник ГАИ ОМВД России по Гулькевичскому району, капитан полиции Сергей Овчаренко, авария произошла 10 декабря. По предварительной информации, водитель автомобиля «Хенде Акцент» допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате столкновения с препятствием машина загорелась. В Госавтоинспекции заявили, что водитель автомобиля погиб на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

София Моисеенко

