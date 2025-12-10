Елец единственный из Черноземья претендует на статус молодежной столицы России

В финал всероссийского конкурса «Время молодых» в номинациях «Молодежная столица России» и «Город молодежи» из Черноземья попал только липецкий Елец. Из Центрального федерального округа (ЦФО) туда также попал Смоленск. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Несмотря на то, что из региона ни один город не прошел в финал конкурса, господин Гусев призвал воронежцев проголосовать за Елец и Смоленск и тем самым «поддержать соседей», показав «единство Центрального федерального округа».

«Эти города доказывают, что молодежная политика в ЦФО с каждым годом становится сильнее. И я уверен: успех Ельца и Смоленска — это успех всего округа, каждого его субъекта, включая нашу область»,— отметил Александр Гусев.

Егор Якимов