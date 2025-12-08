«Не должно быть всепрощательства»

В конце минувшей недели в Воронеже прошла финальная сессия федеральной программы развития управленцев «Школа мэров». Выпускников из 69 регионов поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев, который в своем выступлении откровенно высказался о проблемах работы облправительства в последние год, а также общероссийских тенденциях в сферах кадров и демографии. Глава региона сказал, что он против «излишней конкуренции» и «всепрощательства» среди сотрудников правительства региона, а также заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в их работу. По его словам, в 2025-м было сокращено 10% чиновников, и этот тренд может продолжиться благодаря использованию ИИ.



«Излишняя конкуренция в работе госаппарата не нужна»

В конце прошлой недели губернатор Воронежской области Александр Гусев поучаствовал в закрытии программы развития государственных кадров «Школа мэров», которая прошла в облцентре. Отвечая на вопросы чиновников из других регионов, воронежский губернатор высказался по целому ряду направлений.

Так, основным принципом подбора команды Александр Гусев видит для себя «результативность работы, как бы банально это ни звучало», а вовсе не «лояльность внутри команды и лично к руководителю». Губернатор напомнил, что в 2023 году была изменена структура воронежского облправительства. Было создано несколько блоков: правительства, губернатора, внутренней политики и контрольный блок.

«Мне кажется, такой формат достаточно жизнеспособен. Людей, которые возглавляют вот эти направления, я знаю давно, не один год, полностью доверяю им»,— заявил господин Гусев.

Губернатор также оценил свою команду как «эффективную» и «сбалансированную», а внутреннюю среду как «комфортную, в которой нет излишней конкуренции». По мнению господина Гусева, такая конкуренция в работе госаппарата не нужна, так как приводит «к лишним затратам временным и материальным».

«Но не должно быть и всепрощательства, мол: "Если кто-то ошибся, ну и ладно. Ну, это ж товарищ, он же рядом, уже с ним там десять лет". Вот я стараюсь, чтобы, с одной стороны, не было конфликтов, а с другой стороны, не было такой спокойности, что, ну, и так все хорошо уже, и менять ничего не надо, и кому-то можно что-то там простить, спустить что-то на тормозах»,— сказал Александр Гусев.

Он добавил, что применял эти принципы, еще будучи мэром Воронежа в 2013-2014 годах, меняя структуру городского управления.

«Для меня самое сложное — сказать "нет" человеку»

По словам воронежского губернатора, в 2025 году число сотрудников в региональном правительстве было сокращено на 10%. В качестве одной из основных причин увольнений господин Гусев назвал уход на пенсию. «Мы периодически оптимизацию проводим. Уверен, безболезненно — за счет [большого числа] вакансий на рынке труда. Часть людей нам не подошла, либо мы им не приглянулись»,— сказал губернатор.

Как считает глава региона, в систему управления регионом необходимо внедрять элементы искусственного интеллекта: «Если говорить глобально, то мы сейчас пытаемся это внедрить в качестве первого упражнения, первого подхода к снаряду. Постараемся сделать такую глобальную систему планирования всех процессов, которыми мы руководим на уровне правительства. Фактически сделать региональный госплан. Если раньше он не состоялся, потому что надо было все это на счетах считать и в амбарную книгу записывать, сейчас все инструменты для анализа и обработки информации есть в таких сервисах, как GigaChat».

Насколько внедрение ИИ в работу облправительства повлияет на численность его сотрудников, господин Гусев затруднился спрогнозировать. Однако, по его словам, там готовы к новым сокращениям.

«Я всегда говорил, для меня самое сложное решение в жизни и самая большая проблема — сказать "нет" человеку. Когда говоришь: "Слушай, извини, но больше для тебя здесь нет задач, которые ты бы решал". Поэтому будем делать, будем современные подходы внедрять»,— сказал губернатор.

«Важно у молодежи переломить тренд на свободную жизнь и карьерный рост»

При обсуждении проблем демографии Александр Гусев заметил, что они носят «не материальный, а ментальный характер».

«Пока люди не захотят иметь большую семью с большим количеством детей, никакими посылами материальными их в этом не убедишь. Какая-то незначительная часть, конечно, будет воспринимать материальный посыл, но в основном это все-таки ментальная проблема. Важно сейчас у молодежи переломить тренд на свободную жизнь и на карьерный рост.

Молодые люди в основном обеспокоены тем, чтобы состояться в жизни как профессионалы и уделять внимание себе, чтобы получить максимум удовольствия. Вот это нужно переломить»,— сказал губернатор.

При этом он заметил, что не знает, как это сделать. Доступность социальных объектов, по мнению главы региона, может помочь в решении демографических проблем. В то же время в облправительстве считают необходимым строить детские сады в местах квартальной застройки. Рядом с уже существующими жилыми комплексами власти планируют проводить капремонт действующих детсадов.

«Еще одно направление — это частная форма дошкольного образования, когда мы договариваемся с операторами, кто занимается дошкольным образованием, и застройщиками, которые сразу под них проектируют помещение, и потом уже на условиях льготной аренды туда заходит оператор, а мы компенсируем его затраты в размере полных затрат на содержание ребенка в муниципальном детсаде»,— добавил господин Гусев.

Егор Якимов