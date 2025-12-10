На развитие промышленного комплекса Армавира направили около 206 млн рублей

В 2025 году на модернизацию промкомплекса в Армавире в рамках господдержки выделили порядка 206 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько ознакомился с результатами модернизации в ходе визита в Армавир. Он заявил, что город считается одним из ведущих промышленных центров на Кубани.

«Сегодня здесь работают более 490 индустриальных предприятий разных форм собственности. В этом году направили на развитие промкомплекса Армавира порядка 206 млн руб. средств отраслевой госпрограммы края, а также льготных займов Фонда развития промышленности региона»,— сообщил Дмитрий Хмелько.

Во время рабочей поездки и. о. министра промышленной политики Кубани посетил завод стальных конструкций «Кубань», компании «Юг Технохим» и «Кубаньжелдормаш», а также другие предприятия Армавира.

София Моисеенко