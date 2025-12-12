Москва ждет Айшу Адалову в декабре

5 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю двухлетней Айши Адаловой из Дагестана («Выжившая», Светлана Иванова). Черепные кости у девочки срослись слишком рано, они сдавливают мозг и не дают ему развиваться. Год назад ей провели первый этап хирургического лечения, теперь необходим второй этап — выдвижение костей теменно-затылочной области с установкой дистракционных аппаратов. Однако денег на оплату операции и аппаратов у родителей Айши нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 699 500 руб.) собрана. Салтанат, мама Айши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айша Адалова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Айша Адалова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 5 декабря 12686 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Коми Гор», «Владимир», «Ставрополье», «Тверь» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 49 компаний исчерпывающе помогли 69 детям, собрано 29 219 216 руб.