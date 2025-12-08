Воронежские налоговики хотят обанкротить производителя пива «Райт»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) №15 по Воронежской области подала заявление о признании банкротом местного производителя пива ООО «Райт». Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки Арбитражного суда Воронежской области.

По данным Rusprofile, ООО «Райт» было зарегистрировано в Правой Хаве Верхнехавского района в ноябре 2006 года. Единственным учредителем выступает Анатолий Зенищев, генеральным директором с октября 2023 года является Андрей Стреляев. Компания закрыла 2024 год с выручкой 42 млн руб. и чистым убытком 11,3 млн руб. В отношении фирмы открыты исполнительные производства на общую сумму 66 млн руб. Остаток задолженности по ним составляет 62 млн руб. Задолженности по налогам, сборам и штрафам ООО «Райт», по состоянию на 10 августа 2025 года, составляли 57 млн руб.

В картотеке арбитража также размещено заявление МИФНС №15 по Воронежской области о взыскании с ООО «Райт» обязательных платежей и санкций. Взыскание обращено на заложенное имущество общей стоимостью 28,9 млн руб. В перечень имущества, помимо прочего, включены: 945 м водопровода, сооружение канализации, КамАЗ, нагреватели, емкости и другое оборудование. Заявление было принято к производству 28 октября. Следующее заседание по делу назначено на 14 января 2026 года.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ФНС хочет обанкротить воронежскую строительную фирму из-за долга в 60 млн руб. Заявление оставлено без движения до 29 декабря.

Денис Данилов