Казахстан нарастит экспорт нефти в Китай, Россию и через Каспийское море

Казахстан перенаправит часть объемов нефти из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подвергшейся атаке, в направлении Самары, Китая и через Каспийское море. Об этом сообщила компания «Казтрансойл» в пресс-релизе.

В декабре 2025 года объемы экспорта будут увеличены по сравнению с первоначальным графиком: в направлении Атырау — Самара дополнительно будет отправлено 232 тыс. тонн нефти, в Китай — 72 тыс. тонн, через порт Актау в направлении Баку — Тбилиси — Джейхан — 58 тыс. тонн. При необходимости нефтедобывающим компаниям предоставят возможность временного хранения нефти в резервуарном парке.

29 ноября нефтяной терминал КТК в Новороссийске подвергся атаке безэкипажных катеров. Это привело к повреждению инфраструктуры и временному прекращению операций. Через систему КТК в 2024 году транспортировали около 63 млн тонн нефти, значительная часть которых принадлежала зарубежным грузоотправителям.