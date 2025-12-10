Суд арестовал петербурженку, подозреваемую в убийстве младенца в тазу

Калининский районный суд отправил под стражу до 7 февраля 2026 года петербурженку Анастасию Скворцову по делу об убийстве новорожденного, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, трагедия случилась 8 декабря в квартире на улице Ушинского. Мать поместила ребенка в таз с водой, перекрыв доступ кислорода. Младенец скончался на месте происшествия.

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», Скворцову задержали в тот же день и предъявили обвинение. В суде она не возражала против ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Маркелов