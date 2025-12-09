В петербургской квартире в тазу с водой утопили новорожденного мальчика

Жительница Санкт-Петербурга обвиняется в убийстве собственного сына. По версии следствия, мальчика удерживали в тазу с водой.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. Мать мальчика днем 8 декабря поместила ребенка в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду.

По подозрению в убийстве новорожденного задержана жительница Петербурга 1989 года рождения. Ей предъявили обвинение.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела. В надзорном органе «Ъ Северо-Запад» уточнили, что новорожденному было 16 дней от роду.

Татьяна Титаева