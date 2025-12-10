Красноярцу дали пять с половиной лет за призывы атаковать дома в Белгороде

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярского края Руслана Ардаширова к пяти с половиной годам колонии общего режима за призывы к террористической (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы) и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что Ардаширов размещал в проукраинском канале мессенджера Telegram сообщения с призывом атаковать жилые дома в Белгороде, а также убивать военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что он выражал негативное отношение к проведению СВО.

В ноябре жителя Иркутска приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима за радость из-за атаки дронов ВСУ на дом в Воронеже.

Кабира Гасанова