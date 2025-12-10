На Кубани руководитель комбината-банкрота задолжал работникам 4,5 млн рублей

Руководство ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» не выплатило сотрудникам зарплату на сумму более 4,5 млн руб. Задолженность погасили после вмешательства правоохранительных органов, о чем сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки прокуратура Гулькевичского района установила факт задолженности перед 81 работником комбината, находящегося на стадии банкротства. Руководителю предприятия внесли представление, в его отношении возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы.

По требованию прокуратуры в собственность ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» вернули незаконно проданное конкурсным управляющим имущество. В результате вмешательства ведомства задолженность перед сотрудниками комбината руководитель погасил в полном объеме.

София Моисеенко