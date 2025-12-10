Трамп: США принимают беженцев только из «отстойных стран»

Президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему Соединенные Штаты предпочитают принимать беженцев только «из отстойных стран» (shithole countries). Такое заявление он сделал во время выступления в Маунт-Поконо (штат Пенсильвания), трансляцию которого вел Fox 29 Philadelphia.

«Почему мы не можем принять людей из Норвегии, Швеции, Дании? Пришлите нам несколько хороших людей, пожалуйста... Но мы всегда принимаем людей из Сомали... из мест, которые грязные, отвратительные, криминальные»,— отметил он.

В ноябре США на неопределенный срок приостановили рассмотрение всех запросов на предоставление убежища иностранным гражданам.

В 2018 году господин Трамп уже высказывался в схожем ключе в отношении Сальвадора, Гаити и некоторых других африканских стран.