США приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища

США на неопределенный срок приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища иностранцам, сообщил директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу.

«USCIS приостановила все решения по вопросам убежища до тех пор, пока мы не сможем обеспечить максимально возможную проверку и отбор каждого иностранца. Безопасность американцев всегда стоит на первом месте»,— написал господин Эдлоу в соцсети X.

25 ноября, как писало Reuters, администрация президента США распорядилась провести масштабную проверку беженцев, которые въехали в страну при экс-президенте Джо Байдене. Согласно внутренним документам, USCIS может аннулировать статус беженца лицам, у кого обнаружат несоответствие определенным критериям. 28 ноября Дональд Трамп также пригрозил приостановить иммиграцию в США из всех «стран третьего мира».