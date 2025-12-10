Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Беглов почтил память выдающегося петербургского дирижера Темирканова

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память выдающегося дирижера Юрия Темирканова, которому бы исполнилось 87 лет, сообщает пресс-служба Смольного. С 1988 по 2023 год он возглавлял Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Дмитрия Шостаковича.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Уже два года с нами нет Юрия Темирканова. Но жива память о нем – мы видим, какое влияние оказывает наследие дирижера на мировое музыкальное искусство и петербургскую культуру»,— сказал господин Беглов.

По словам градоначальника, Петербург отметит памятную дату серией мероприятий, посвященных великому музыканту. Среди них концерты в стенах филармонии и открытие музея в детской школе искусств, носящей имя маэстро.

О прощании с господином Темиркановым читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «Дорогой Юра, это было счастье — видеть тебя».

Андрей Маркелов

