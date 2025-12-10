Медведев: за год в ВС РФ прибыло более 400 тыс. контрактников и 34 тыс. добровольцев
Цели по комплектованию вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту на 2025 год практически достигнуты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, фрагмент совещания по этой тематике опубликован в его канале в мессенджере Max.
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Можно констатировать, уже утвердительно, что ориентиры, которые были заданы и обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на текущий год, практически достигнуты»,— заявил господин Медведев. По его словам, в воинские части уже прибыло более 400 тыс. контрактников, а в добровольческие подразделения зачислено более 34 тыс. человек.
В январе 2025 года Дмитрий Медведев сообщал, что за аналогичный период в 2024 году общее число заключивших контракт составило около 450 тыс. человек и еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.