Животноводческий комплекс за 280 млн рублей продают в Воронежской области

Имущественный комплекс животноводческого предприятия площадью 14,5 тыс. кв. м на 2 тыс. голов скота выставлен на продажу в селе Хреновое Новоусманского района Воронежской области. Стоимость объекта составляет 280 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав предлагаемого имущества входят убойная линия производительностью до 150 туш в сутки, морозильная камера на 50 туш, помещения для обвалки и погрузки, ангары для молодняка и быков, а также коровники. Объект обеспечен собственной электротрансформаторной подстанцией мощностью 400 кВт с возможностью увеличения до 630 кВт и газовым отоплением. Все здания и сооружения находятся в собственности.

Сведения о текущем собственнике в объявлении не раскрываются. При попытке уточнить дополнительные данные в агентстве, занимающемся продажей актива, представитель заявил, что «комментариев давать не будут» и положил трубку. Дозвониться до администрации поселения не удалось — телефоны не отвечали.

В октябре китайская Shandong Wanshengyuan Biotechnology Group анонсировала строительство предприятия по экологической обработке и утилизации отходов животноводства и птицеводства в Хохольском районе Воронежской области стоимостью около 1,4 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова