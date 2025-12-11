Дополнительные поезда пустят в трех облцентрах Черноземья в праздники

В новогодние праздники через Белгород, Воронеж и Тамбов будут ходить дополнительные поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД (филиал РЖД; управляет железными дорогами в Черноземье, за исключением Орловской области).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Будут курсировать следующие составы:

№ 219/220 Москва — Белгород — Москва с отправлением из Москвы 26, 28, 30 декабря, 2, 6 января и с выездом из Белгорода 28, 30 декабря, 2, 4, 8 января;

№ 219/220 Белгород — Москва — Белгород с отъездом из Белгорода 29 декабря, 11 января и с отправлением из Москвы 29 декабря, 11 января;

№ 449/450 Воронеж — Адлер с отправлением из Воронежа 27 декабря;

№ 460/459 Адлер — Тамбов с отъездом из Адлера 28 декабря;

№ 459/460 Тамбов — Адлер — Тамбов с выездом из Тамбова 29 декабря, 1, 5 января и с отправлением из Адлера 31 декабря, 3, 7 января;

№ 527/528 Белгород — Москва — Белгород с отъездом из Белгорода 27, 28, 29 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января и с отправлением из Москвы 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 января;

№ 543/544 Балашов — Москва (через Тамбов) с выездом из Балашова 28 декабря, 7 января и с отправлением из Москвы 29 декабря, 8 января;

№ 551/552 Москва — Тамбов с отъездом из Москвы 26, 31 декабря;

№ 552/551 Тамбов — Москва с отправлением из Тамбова 10 января.

В ноябре стало известно, что ОАО «РЖД» назначит более 700 дополнительных поездов в новогодние праздники, среди которых будут рейсы из Москвы в Воронеж.

Кабира Гасанова