Перед Новым годом запустят дополнительные поезда из Москвы в Воронеж

ОАО «РЖД» назначит более 700 дополнительных поездов в новогодние праздники. Среди них будут рейсы из Москвы в Воронеж. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным перевозчика, всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет более 5,5 млн мест. Это соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Пиковыми датами отправления ожидаются 30 декабря и 11 января.

В начале октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что перед Новым годом будет запущен поезд в Крым, следующий через Воронеж.

Егор Одегов