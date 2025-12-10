Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Мышкин удостоен государственной награды
Президент России Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Владимира Мышкина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это следует из соответствующего указа главы государства.
Владимир Мышкин
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Хоккеист удостоен награды «за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу».
Владимиру Мышкину 70 лет. В составе сборной СССР он стал победителем (1984) и серебряным призером (1980) Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира (1979, 1981–1983, 1989—1990). Вместе с московским «Динамо» вратарь выигрывал чемпионат СССР (1990). Также Мышкин выступал за кирово-чепецкую «Олимпию», столичные «Крылья Советов», саратовский «Кристалл» и финский «Лукко».
После завершения карьеры игрока Владимир Мышкин работал тренером вратарей в столичных «Динамо» и ЦСКА и подмосковном «Витязе». С 2011 по 2014 год он занимал аналогичную должность в сборной России, став с командой чемпионом мира 2012 года.