На Кубани и в Ростовской области доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать авто, составляет менее 17%, следует из данных «РИА Рейтинг». В Краснодарском крае доля семей, которые могут одновременно выплачивать кредит за недорогой автомобиль (1,3 млн руб.) и авто среднего класса (2,9 млн руб.), составляет 16,7%, в Ростовской области — 16,4%. За год оба региона потеряли по четыре позиции в рейтинге, опустившись на 57 и 59 места соответственно. Тенденцию «Ъ-Кубань» объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Владимир Чернов

Фото: предоставлено автором

Фото: предоставлено автором

«То, что на Кубани автокредит реально под силу только примерно каждой шестой-седьмой семье, логично укладывается в текущую картину рынка. За последние два года одновременно выросли и цены на автомобили, и стоимость заемных денег, а доходы домохозяйств росли куда медленнее.

Покупка машины в кредит сегодня — это не только ежемесячный платеж банку, но и весь пакет обязательных трат. В расчет рейтинга закладываются взнос по трехлетнему кредиту с 20% первоначального платежа, КАСКО, ОСАГО, топливо, техобслуживание, налоги и платные парковки. В сумме это превращается в очень тяжелую нагрузку для семейного бюджета.

Отдельный момент — структура занятости и уровень "белых" доходов в регионах ЮФО и СКФО. Формально безработица может быть низкой, но зарплаты часто невысокие и частично "в конверте". Для банка это повышенный риск, поэтому кредит либо дороже, либо лимит меньше. В итоге в статистику доступности попадают только семьи с достаточно высокими и стабильными официальными доходами, которых в регионе объективно не так много.

То, что Краснодарский край и Ростовская область опустились в рейтинге на четыре позиции, показывает, что даже в относительно благополучных регионах Южного федерального округа стоимость владения автомобилем растет быстрее, чем доходы населения.

Сегодня автокредит в среднем обходится заемщику довольно дорого. По рыночным условиям ставка по новым автомобилям без господдержки держится на уровне высоких двузначных значений годовых. По машинам с пробегом и для клиентов с менее устойчивым финансовым профилем она еще выше. В результате кредит на три года с первоначальным взносом около 20% на автомобиль стоимостью примерно от 1,5 до 2 млн руб. превращается в заметный ежемесячный платеж, к которому сразу добавляются расходы на страховки, топливо и обслуживание. В общей сумме это сопоставимо с официальной средней зарплатой по многим регионам, поэтому значительная часть семей просто не проходит по нормативам долговой нагрузки, которыми руководствуются банки.

На доступность автокредитов сейчас давит сочетание нескольких факторов. Ставки по кредитам остаются высокими, стоимость фондирования для банков выросла, поэтому автокредит перестал быть по-настоящему массовым продуктом и стал инструментом прежде всего для домохозяйств с более высокими доходами. Одновременно продолжают расти цены на автомобили, и даже сегмент относительно доступных машин сдвинулся в диапазон 1,3–2,9 млн руб., что делает требования к уровню дохода заемщика более жесткими».