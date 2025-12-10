ГК ТОЧНО внедряет роботов Сколково в строительство ЖК «Первое место»

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) продолжает сотрудничество с Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

Фото: Группа Компаний ТОЧНО

В строительстве одного из самых масштабных проектов региона «Первое место» применят роботов и экзоскелеты.

ГК ТОЧНО анонсировала внедрение роботов и экзоскелетов в строительство ЖК «Первое место» — одного из крупнейших жилых комплексов в Краснодарском крае. В рамках рабочего визита строительную площадку проекта посетил директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Так, в рамках партнерства девелопер применит в строительстве ЖК «Первое место» разработки резидентов Сколково, участников акселератора Build UP — программы поиска и внедрения инновационных технологий в сфере строительства и девелопмента, партнером которого выступает ТОЧНО. Перспективные технологии уже прошли отбор экспертов фонда и проектной команды девелопера — ранее их презентовали на V Конгрессе молодых ученых, который на днях завершился на федеральной территории «Сириус».

Среди инновационных решений — экономичный робот-уборщик, который ранее представили Президенту России; роботизированный комплекс по укладке газобетона; высокопроизводительный робот для проведения сносно-демонтажных работ; а также эргономичные промышленные экзоскелеты, которые снижают нагрузку на позвоночник оператора до 30% при переносе и установке тяжелых блоков.

Девелопер отмечает: внедряемые технологии увеличат скорость и снизят себестоимость строительства. В планах ТОЧНО — применить перечисленные инструменты и на других проектах в восьми регионах присутствия.

«Год назад начали партнерство с Фондом "Сколково". Это не эксперимент, а системный поиск лучших решений. Мы делаем ставку на роботов, которые берут на себя сложную работу, повышая безопасность и эффективность. Уже сейчас тестируем роботизированные системы. Сотрудничество со Сколково превращает смелые идеи в инструменты, меняющие отрасль»,— комментирует директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Напомним, что ГК ТОЧНО сотрудничает со Сколково с декабря 2024 года — команда девелопера рассмотрела более 500 разработок в рамках акселератора Build UP.

«Уже более 10 лет Сколково поддерживает перспективные проекты в сфере робототехники, предоставляя грантовое финансирование, доступ к инфраструктуре, менторство и возможность для первых контактов и реализации пилотных проектов. Благодаря комплексным мерам поддержки создаются передовые технические решения, которые находят практическое применение в том числе у ведущих девелоперов недвижимости в рамках отраслевой программы Build UP»,— рассказал директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

«Первое место» — проект комфорт-класса из 18 кварталов площадью более 71 га, который реализуется в микрорайоне Новознаменский, в северо-восточной части Краснодара. В жилом районе запланированы 31 многоквартирный дом переменной этажности — от 8 до 18 этажей, а также насыщенная инфраструктура: две школы, шесть детских садов, детская и взрослая поликлиники. Сегодня здесь уже открыты и принимают детей школа на 1100 учеников и детский сад на 250 мест. В активной стадии проектирования — храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Знамение».

До конца 2025 года купить квартиру в ЖК «Первое место» можно со скидкой до 26% по акции «Берите сейчас, но это вам на Новый год». Подробная информация — в офисе продаж или на официальном сайте ГК ТОЧНО.

Сроки акции: 01.11.2025–31.12.2025. ООО СЗ Живые Кварталы. Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

https://tochno.life/