ОАЭ выдали РФ подозреваемого в убийстве совладельца «Саратовстройстекло» Ланина

Из Объединенных Арабских Эмиратов по требованию Генпрокуратуры экстрадируют россиянина Ахмада Хамидова. Его подозревают в организации убийства совладельца ОАО «Саратовстройстекло» Михаила Ланина. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ахмада Хамидова обвиняют в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двух. По версии следствия, господин Хамидов в 2009-2010 годах занял у Михаила Ланина не менее 84 млн руб. и решил убить коммерсанта, чтобы не возвращать долг. 4 марта 2011 года мужчину застрелили во французской Ницце. Помимо этого, задержанному вменяют убийство человека в Турции в апреле того же года.

Также Ахмаду Хамидову вменяют мошенничество. По данным надзорного ведомства, организованная группа фигуранта похитила €20 млн у предпринимательницы. Для сокрытия преступления они попытались убить потерпевшую вблизи села Княжичи на Украине в 2011 году. Однако у оружия случилась осечка, и жертва сбежала.

Ахмад Хамидов находился в международном розыске с 2015 года. В 2016 году по делу об убийстве Михаила Ланина к 8,5 годам приговорили предпринимателя Султана Сигаури. Суд пришел к выводу, что он вовлек в группировку господина Хамидова Валида Лурахмаева, застрелившего совладельца «Саратовстройстекло».

Никита Черненко