Путин присвоил звание народного артиста Ильдару Абдразакову

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ оперному певцу и худруку Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Абдразаков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ильдар Абдразаков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Звания народного артиста России господин Абдразаков удостоен «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», следует из документа.

Ильдар Абдразаков в 2021 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, в 2011-м — народного артиста Башкортостана, в 2013-м — народного артиста Татарстана, в 2024-м — народного артиста Абхазии.

В январе 2026 года господин Абдразаков должен был выступить в постановке «Дон Жуан» в Филармоническом театре Вероны. Однако дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила выступление оперного певца. «Мы в очередной раз победили Путина и кремлевскую пропаганду»,— написала тогда заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено в X.