Выступление певца Абдразакова в Вероне отменили как «кремлевскую пропаганду»

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков не выйдет на сцену Филармонического театра Вероны в постановке «Дон Жуан». Спектакль с участием российского артиста должен был состояться в январе следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение дирекции фонда «Арена ди Верона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Абдразаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ильдар Абдразаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Агентство отмечает, что «ликующий пост» по этому поводу в X опубликовала зампредседателя Европарламента Пина Пичиено.

«Мы в очередной раз победили Путина и кремлевскую пропаганду», — написала госпожа Пичиено.

Прежде она выступала за отмену выступлений российских артистов в Италии. В частности, летом призывала запретить концерт Валерия Гергиева в Казерте. Также политик помешала выступлению Ильдара Абдразакова в неаполитанском театре «Сан-Карло», добавляет ТАСС.