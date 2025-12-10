Лавров: Россия ответит на изъятие ее активов и размещения на Украине военных ЕС

Россия намерена ответить на действия европейских стран, включая изъятие российских активов и размещение иностранных военных на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации.

Министр подчеркнул, что Россия не планирует военных действий против Европы, однако будет реагировать на любые враждебные шаги. «Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать, и к этому ответу мы уже готовы»,— сказал господин Лавров.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов ответ будет неизбежен.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что страны Евросоюза намерены в ускоренном порядке принять закон, позволяющий бессрочно блокировать российские активы на сумму до €210 млрд. Это позволит обойти возможное вето Венгрии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее называла использование замороженных российских активов для финансирования Украины ключевым актом для обороны ЕС.