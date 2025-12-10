Песков предупредил о серьезных последствиях в случае изъятия российских активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки изъятия замороженных российских активов не останутся без ответа и будут иметь серьезные последствия.

«Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц»,— сказал господин Песков «Известиям».

По словам Дмитрия Пескова, у Москвы уже есть понимание, как действовать в случае реализации подобных шагов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала использование замороженных российских активов для финансирования Украины ключевым актом для обороны Евросоюза. Брюссель рассчитывает на саммите ЕС 18–19 декабря принять решение о выделении €210 млрд из замороженных средств.