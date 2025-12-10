Самолеты-разведчики НАТО стали чаще появляться у арктических рубежей России

НАТО начало применять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) для разведки в непосредственной близости от российских границ в Арктике. Об этом сообщил начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий, передает «РИА Новости».

По его словам, конкуренция в Арктике усиливается, а страны Запада стремятся продвигать режим международного управления акваторией Северного морского пути, фактически выводя его из-под российской юрисдикции. Господин Корецкий отметил, что альянс укрепляет силовой контур в западной части Арктики, ссылаясь на необходимость «сдерживания России».

Он подчеркнул, что в акватории Баренцева моря заметно увеличилась разведывательная активность стран НАТО. Помимо кораблей, которые остаются ключевым элементом технической разведки, растет интенсивность применения авиации.

В начале декабря посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что неарктические члены НАТО рассматривают Крайний Север как потенциальный театр военных действий и «не демонстрируют военной сдержанности». 4 декабря Великобритания и Норвегия заключили новое оборонное соглашение, предполагающее совместное патрулирование морских зон для мониторинга активности российских подводных сил.