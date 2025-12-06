Посол Корчунов: НАТО рассматривают Крайний Север как место для военных действий

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что неарктические страны НАТО «не демонстрируют военной сдержанности» и рассматривают Крайний Север в качестве театра военных действий.

«Западные страны цинично продвигают ложные нарративы о якобы растущей "китайской угрозе" в Арктике, но в реальности из всех неарктических государств именно внерегиональные страны-члены НАТО и, прежде всего, Великобритания привносят наибольшую напряженность в высокие широты»,— сказал господин Корчунов «РИА Новости».

4 декабря Великобритания и Норвегия подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве. Оно предусматривает совместное патрулирование морского пространства для отслеживания передвижения российских подлодок.