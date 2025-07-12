В Курске похоронили погибшего после удара ВСУ пятилетнего мальчика

В Курске похоронили пятилетнего Анатолия Минашкина, погибшего после удара ВСУ по пляжу. Церемония прощания прошла 12 июля в Крестовоздвиженском храме, отпевание провел митрополит Курский и Рыльский Герман. Мальчика похоронили на кладбище в поселке Черемушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram @Hinshtein Фото: Telegram @Hinshtein

Анатолий Минашкин был ранен 8 июля и скончался при транспортировке в Москву. Ему должно было исполниться шесть лет. В момент атаки его мать была рядом и сейчас находится в больнице в Москве.

На церемонии прощания присутствовали сотрудники областного правительства, представители регионального исполкома Народного фронта и военнослужащие спецназа «Ахмат». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил в своем Telegram-канале, что поступок мальчика, который закрыл собой мать во время атаки, стал примером для всех.

«Маленький Толя Минашкин, закрывший собой маму во время варварской атаки ВСУ на пляж — это пример для каждого. Для детей и особенно — для взрослых. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. Сколько мужества и любви должно быть в этом маленьком сердце, чтобы в минуты опасности защитить собой самое дорогое, что есть в жизни — свою маму. Это сильнее смерти — эта чистая, безусловная любовь, которая кинула маленького человека наперерез огню. И именно она должна напомнить нам о том, что на самом деле самое главное на этом свете», написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Сергей Калашников