В Татарстане за десять месяцев продали 49,6 тысяч легковых машин

С января по сентябрь в Татарстане реализовали 49,6 тыс. новых легковых машин (около 5% от общероссийских продаж), 3,9 тыс. легковых коммерческих автомобилей (4%) и 2,2 тыс. грузовиков (5%). Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минпромторг России.

По итогам января—октября 2025 года Татарстан занял 4 место среди регионов России по продажам новых авто, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

В целом по стране с января по октябрь 2025 года продали около 1,2 млн новых автомобилей, что на 22% меньше, чем в прошлом году. Продажи легковых машин снизились на 20%, а первичный рынок грузовиков упал на 57%, автобусов — на 42%.

Анна Кайдалова