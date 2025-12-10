Администратора «массажного» салона на Кубани осудили за вовлечение в проституцию

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор 32-летней местной жительнице, признав ее виновной в участии в преступном сообществе, вовлечении в занятие проституцией и организации проституции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что подсудимая входила в преступное сообщество, управлявшее сетью массажных салонов «Релакс» на территории Краснодарского края. В качестве администратора заведений в Краснодаре и Новороссийске она проводила инструктаж сотрудниц, контролировала их работу, составляла отчеты об оказанных услугах клиентам и рабочие графики, выплачивала денежные вознаграждения, а также искала новых работниц для салона.

«Подсудимая полностью признала вину, активно способствуя в изобличении и установлении других участников преступного сообщества»,— отмечается в сообщении.

Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил фигурантке наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на один год.

