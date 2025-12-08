В Ярославле в план приватизации включат «Дом Донцовых»

В Ярославле в план приватизации на 2026-2028 годы хотят включить объект культурного наследия «Дом Донцовых», построенный в 1918 году. Соответствующая информация отражена в документах, внесенных мэрией в муниципалитет.

Историческое здание находится на улице Большая Октябрьская, 44/60. Общая площадь здания составляет 586,8 кв. м, земельного участка под ним, также планируемого к реализации, — 550 кв. м. Участок предназначен для эксплуатации нежилого здания.

Продать объект намерены в 2026 году.

Здание было построено на деньги ярославского купца Якова Лопатина. Наследники Лопатина занимались кондитерским делом, а в фамильном особняке устраивали званые обеды, балы, приемы. Первоначально особняк был возведен в строгом классическом стиле. В конце XIX века владельцы решили перестроить здание, объединив его с соседним. Строение не только утратило симметричность, но и было украшено лепным декором.

Алла Чижова