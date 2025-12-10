В Новороссийске застройщик обманул инвестора на 112 млн рублей

Руководитель строительной организации в Новороссийске обманул инвестора на 112 млн руб., получив деньги якобы для завершения возведения жилых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

65-летний глава стройкомпании привлек у инвестора крупную денежную сумму для того, чтобы якобы завершить возведение жилых комплексов в Новороссийске. Руководитель гарантировал партнеру, что вернет деньги после окончания работ либо оформит на него жилые и нежилые помещения в новых домах. Однако обвиняемый нарушил обещание. Он заставил бизнесмена подписать задним числом договоры купли-продажи и акты приема-передачи денег, чтобы избежать взыскания долга.

Сейчас по ходатайству следователя на имущество подозреваемого стоимостью свыше 170 млн руб. наложен арест. Противоправную деятельность фигуранта выявили и пресекли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Новороссийску.

Уголовное дело направлено в суд. Застройщику грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Алина Зорина