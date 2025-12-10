В Краснодаре водитель врезался в столб и погиб

В Краснодаре водитель автомобиля марки Toyota врезался в столб, после чего скончался на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня, 10 декабря, около 10:20 мск водитель автомобиля Toyota двигался по улице Базовской со стороны улицы Володи Головатого в направлении Буденного, когда не уступил дорогу на перекрестке с улицей Кузнечной и столкнулся с грузовым автомобилем марки «МАЗ». 44-летний водитель грузовика ехал по улице Кузнечной со стороны Леваневского в направлении улицы Костылева. Оба транспортных средства врезались в столб.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего водителя легкового автомобиля. По факту происшествия ведется доследственная проверка.

Алина Зорина